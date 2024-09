Oroscopo di Paolo Fox per oggi lunedì 16 settembre | situazioni in sospeso per il Toro amore romantico per i Gemelli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cosa ci riserverà l’diFox questo16? Lo scopriamo con le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per, fortuna, lavoro, salute per tutti i 12 segni zodiacali. Comunque vada, come consiglia lo stessoFox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Il segno più fortunato della giornata di? I nati sotto il segno della Vergine, secondoFox.diFox per16Ariete: Cari Ariete, quella che sta per iniziare sarà una settimana promettente per quanto riguarda il lavoro.? La sfera sentimentale potrebbe segnare ancora una riduzione del romanticismo, compensata però da una forte capacità di dialogo con il partner.