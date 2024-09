Neonati sepolti in giardino la scoperta sulla giovane mamma | chi è l’insospettabile 22enne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il 9 agosto scorso una notizia terribile ha scosso l’Italia: il ritrovamento di un neonato morto nei giardini di una villa a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Venerdì sera l’inviato di Quarto Grado Giammarco Menga si trovava sul posto e durante il collegamento con lo studio di Gianluigi Nuzzi, ha fatto un annuncio: “Vi diamo una notizia dell’ultimissima ora: qui sarebbe stato trovato il corpo di un secondo neonato, su cui adesso si stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso, nel massimo riserbo”. “C’è un grande riserbo, ma è una storia sconvolgente”, ha commentato Gianluigi Nuzzi, per poi precisare: “È da chiarire, siamo in una zona residenziale, in una delle aree più benestanti di Parma. Non siamo in quartieri degradati, ma sono storie che non vorremmo raccontare in nessuna parte d’Italia”. Una notizia choc che ha sconvolto la comunità.