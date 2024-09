Nardò australiano ubriaco si denuda nel centro per il suo addio al celibato | picchiato e mandato all’ospedale da 20 ragazzi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un giovaneè stato linciato da una folla inferocita nella serata di venerdì 13 settembre. È accaduto nel Salento, a, località dove il turista si era recato con degli amici per festeggiare il suoal. Dopo la bevuta, il gesto goliardico: un giro nudo per ilstorico. Lì è stato intercettato eda un nutrito gruppo di. Ora è ricoverato in ospedale. L’aggressione di gruppo Una serata paradossale. E non solo perché il 13 settembre in provincia di Lecce piove a dirotto e il vento svuota le strade. Asono pieni solo i locali, come quello in cui una comitiva di australiani sta festeggiando l’imminente matrimonio di un loro connazionale. A un certo punto, complici i bicchieri bevuti durante la serata, il gesto goliardico. O forse una sfida persa. Il futuro sposo sicompletamente ed esce per strada sotto la pioggia.