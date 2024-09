Napoli Manna | Rinnovo Kvara? Siamo tranquilli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Giovanni, direttore sportivo del, ha parlato a Sky Sport a margine del convegno “Dall’analogico al digitale. Le nuove sfide della comunicazione” . Queste le sue dichiarazioni: “Conte ha grande ambizioni, ha lavorato in grandissimi club, quindi per noi è ovviamente una crescita. Romelu Lukaku? Sappiamo insieme cos’hanno fatto all’Inter. La volontà del mister è stata subito chiara e il giocatore si è integrato immediatamente con il gruppo. Ora stiamo provando a costruire qualcosa di importante.tskhelia? Ha ancora tre anni di contratto. Ci sono state squadre che si sono approcciate a lui, ma abbiamo condiviso la volontà di andare avanti insieme.al lavoro con l’entourage del giocatore per arrivare aldi contratto., non dobbiamo fare una corsa. Alex Meret? Abbiamo la volontà di continuare lui e lui ha la volontà di continuare con noi.