Milan Davide Calabria recupera in vista della gara con il Liverpool? Le condizioni

(Di lunedì 16 settembre 2024), il terzino rossoneroci sarà per lacon il? Ecco come sta e le ultime sulle suehato dal problema fisico e ci sarà nellacon ilin Champions League. Il capitano delha smaltito la botta alla gamba destra che aveva rimediato dopo lacon la Lazio ed è disponibile per l’impegno casalingo contro i Reds. Dopo gli ultimi allenamenti personalizzati, adesso il giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, poi, il rossonero si giocherà una maglia da titolare con l’altro terzino destro Emerson Royal, che sicuramententisce menonzie dal punto didifensivo. Al contrario, invece, il brasiliano dà una spinta maggiore in fase offensiva.