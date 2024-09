Marchegiani | Mancata la solita Inter Un cambio non può pregiudicare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lucaesprime il proprio punto di vista sull’dopo aver assistito alla gara contro il Monza, finita 1-1. Il giornalista prova a capire cos’è mancato rispetto al solito alla squadra di Simone Inzaghi. MANCANZE – Lucaè tra gli ospiti del salotto di “Sky Calcio Club”. Dopo il pareggio in Monza-il giornalista dichiara: «Se consideriamo gli ultimi campionati, c’è sempre stata una squadra che è partita forte e che ha vinto le prime partite. Non mi aspettavo che l’non vincesse stasera, con tutto che il Monza ha fatto una bellissima partita difensiva. Non so se è una questione di scelte e di centrocampisti, però alla squadra di Inzaghi èquella determinazione. L’quest’anno ha fatto sempre lo stesso tipo di partita: parte forte all’inizio, mette sotto l’avversario, fa gol e conduce in maniera chiara la partita.