M5S la replica di Conte a Grillo | non hai potere di veto

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (askanews) – “Nessuna preclusione può essere imposta aldeliberativo dell’assemblea su nessuno dei temi sopra richiamati né tanto meno il tuodi, come pure scrivi, può estendersi genericamente anche a ‘ulteriori temi che dovessero emergere e/o risultare all’esito della consultazione tra gli iscritti'”. È un no secco alle richieste di Beppedi mettere paletti alla discussione in corso nel “processo costituente” del Movimento 5 stelle, quellonuto nella lettera con la quale il leader del M5S, Giuseppe, hato nei giorni scorsi alla diffida a lui indirizzata dal fondatore e garante del Movimento. Nella giornata di ieriaveva fatto filtrare il suo disappunto per ladi, oggi il suo desiderio di “sfidare” l’ex premier a rendere pubblici inuti della lettera.