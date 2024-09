Le interviste Mister Viali sbotta e chiede più equilibrio | Noi sulle montagne russe non ci saliamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Williami commenta così la prima sconfitta casalinga, rimediata contro il Sudtirol: "E’ un risultato che ci fa arrabbiare, perché ci siamo trovati sotto due volte, nonostante nel primo tempo avessimo creato più gioco rispetto ai nostri avversari e messo in campo quattro palle gol. Guardando fin qua il campionato la prima frazione di oggi (ieri per chi legge, ndr) penso sia stata quella dove, in assoluto, abbiamo creato di più. Abbiamo provato in tutti i modi a raddrizzare la partita, ma è dura quando subisci un doppio svantaggio, diventa difficile risalire e rimetterla in parità. All’intervallo ho parlato con i ragazzi, cercando di tenerli tranquilli e focalizzati sulla partita. Il 3-1 ci ha disuniti e tolti dalla gara". Poisi innervosisce quando gli viene chiesto se la squadra ha perso certezze dopo le due sconfitte di fila.