Laura Loomer | identikit della complottista da cui anche Trump prende le distanze

(Di lunedì 16 settembre 2024), 31 anni, è una figura controversa negli ambienti dell’ultradestra statunitense, nota per le sue posizioni estremiste e le sue teorie complottiste. Nei giorni scorsi è tornata al centro dell’attenzione grazie alla diffusione di una fake news particolarmente eclatante. I migranti che tentano di entrare negli Stati Uniti avrebbero cominciato a mangiare animali domestici come i gatti per mancanza di cibo. È tutto falso. Questa affermazione l’ha ripresa e amplificata Donald, salvo poi “scaricare” ladisconoscendola.e la bufala dei gatti, che ha più volte affermato la sua fedeltà all’ex presidente, ha lanciato questa bufala attraverso i social media. Lì ha un grande seguito di sostenitori di estrema destra.