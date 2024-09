Kyrgios fuori controllo | Come diavolo ci sono riusciti? non attacca solo Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Evidentemente Nickama stare al centro dell'attenzione e, a prescindere da chi sia il suo bersaglio, le parole che pronuncia nonmai tenere. Noncontro Jannikper il caso Clostebol, ma ora anche contro i “big three” del tennis Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Queste le parole del tennista australiano di origini greche e malesi al podcast di Tennis Insider Club: "Non credo che Federer, Nadal o Djokovic abbiano mai pensato che potessero perdere contro di me, penso che loro si guardino indietro e ragionino susiamoa perdere contro di me, non ero molto professionale e di certo non mi dedicavo al tennis. Era l'inizio della mia carriera. Non ho mai pensato di diventare un professionista, ho iniziato a giocare a sette anni earrivato a circa 15 anni, ho scalato le classifiche ediventato numero uno al mondo juniores".