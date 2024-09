Il Centro perde i pezzi E la fuga da Calenda tira la volata a Bucci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) È partito da Milano il primo appuntamento di un progetto liberale che sembra attrarre numeri inusuali. Oltre settecento persone – 500 delle quali giovani e giovanissimi – hanno affollato sabato sera il Talent Garden in cui di solito vengono presentate le startup. Numeri che i milanesi associano allo spirito fondativo della Forza Italia del ‘94. A fare da padrona di casa, Nos. L'organizzazione dei giovani liberaldemocratici guidata dall'imprenditore Alessandro Tommasi ha sostenuto Azione alle Europee ma, scottata dalla sconfitta, se ne è allontanata. Per aprire il cantiere liberale i giovani di Nos hanno invitato Luigi Marattin e Andrea Marcucci: il primo è uscito da Italia Viva la settimana scorsa e ha dato vita a Orizzonti Liberali. Il secondo sta trasformando la sua associazione Libdem in un partito vero e proprio.