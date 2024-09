Grifone trasferta positiva Non è un punto da buttare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Partita divertente al ’Buon Riposo’ con livello tecnico, tattico e agonistico di rilievo fra due ottime squadre. Alla fine tra il ’giochista’ Seravezza e la fisica corazzata Grosseto viene fuori un pareggio giusto che non scontenta nessuno anche se da entrambe le parti ci sono recriminazioni per le occasioni create e sfumate. L’1-1 finale a maggior ragione non fa davvero una grinza. Gli ospiti colpiscono due legni (palo pieno con Sacchini nel primo tempo e traversa scheggiata da Frosali nel secondo) e sprecano un paio di situazioni con Addiego Mobilio che tira male a porta aperta. I padroni di casa, grazie soprattutto ai cambi, spingono forte sull’acceleratore una volta passati in svantaggio e in fondo vanno vicini pure a vincerla, grazie alla verve dell’incontenibile Lepri. Fra i migliori dei maremmani poi risulterà il portiere Raffaelli, "super" in due interventi.