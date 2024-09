Grande Fratello caos nelle stanze dell’hotel | due concorrenti hanno violato il regolamento

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilè partito col botto già prima della messa in onda. A quanto pare (oltre alla squalifica di Lino Giuliano che invece era pronto ad entrare nella casa) altri personaggi non avrebbero rispettato le regole imposte dagli autori del reality prima di entrare ufficialmente nella casa. Scopriamo insieme cosafatto e chi ha raccontato i dettagli della vicenda.25:ilgià prima di iniziare A raccontare questo particolare episodio che riguarda ilci ha pensato Deianira Marzano: “Nell’hotel dove risiedono i protagonisti del nuovo, uno dei, non potendo fare chiamate dalla propria stanza, avrebbe chiesto a un cliente vicino di poter usare il suo telefono per contattare la sua ex. Questo comportamento violerebbe il, poiché è proibito fare chiamate esterne dalle