Giubileo servizio civile universale | bando in scadenza

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 20204 – C’è tempo fino alle 14 del 26 settembre prossimo per inviare la domanda e partecipare alla selezione di 6.478 operatori volontari da impiegare in progetti diafferenti a programmi di intervento didigitale, diambientale e diper ildella Chiesa cattolica nonché di programmi di intervento diautofinanziati. I progetti previsti da Roma Capitale sono 12, suddivisi in diversi programmi, per un impiego complessivo di 162 giovani. Sono invitati a partecipare i ragazzi dai 18 ai 28 anni; l’impegno sarà di 12 mesi con un orario dipari a 25 ore settimanali ed un rimborso di 507,30 euro mensili.