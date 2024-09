Energia è pronta a partire la fiera transizione firmata Sonepar Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos) – Si terrà a Napoli alla Città della Scienza tra il 24 e il 25 settembre l?evento ?Energy Transition Days? organizzato daper fare il punto sulle novità e le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione come è quello dellaenergetica. Tre i macro-temi che l?azienda intende esplorare: ?Quadri intelligenti e Industria 5.0?, analizzando le più recenti innovazioni tecnologiche che continuano a migliorare l?interazione uomo-macchina; ?Smart City e Soluzioni per il terziario? tra gestione del traffico, internet delle cose ed efficientamento degli ambienti urbani; ?Comunità energetiche e Agrivoltaico?, per cogliere tutte le opportunità offerte dal Pnrr ed approfondire le agevolazioni fiscali e di finanziamento esistenti utili a ottenere ritorni tangibili sugli investimenti fin da subito.