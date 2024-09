Elicotteri militari Usa Slovacchia indecisa Kiev ne approfitta e avvia produzioni su licenza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il governo slovacco guidato da Robert Fico sta prendendo una decisione sofferta a proposito dell fornitura decisa dal precedente Gabinetto per dodicid'attacco AH-1Z Viper dagli Stati Uniti. E a complicare la vicenda c’è la reiterata richiesta dei funzionari ucraini per dotarsi dello stesso elicottero. Nel luglio scorso il Dipartimento di Stato Usa aveva approvato una vendita militare provvisoria di dodici Viper effettuata da Bell Helicopter (gruppo Textron), al governo slovacco per una cifra stimata di 600 milioni di dollari, cioè con un forte aumento rispetto all'offerta iniziale di 340 milioni fatta da Washington al precedente governo. Lo sconto era in parte dovuto al fatto che Bratislava avrebbe assorbito la produzione diinizialmente destinati al Pakistan, vendita poi annullata.