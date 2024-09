Coppa Davis | Italia trionfa sull’Olanda e avanza alle finali di Malaga

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Berrettini e Cobolli trascinano l’di, con Sinner a fare da motivatore.nel mirino per riconquistare l’insalatiera. A Bologna, l’del tennis ha conquistato un’importante vittoria contro l’Olanda, assicurandosi così il primato nel girone e l’accessodi, che si svolgeranno a. L’entusiasmo dei tifosi è stato amplificato dalla presenza di Jannik Sinner, che la sera precedente aveva cenato con la squadra e tenuto un discorso motivazionale. Sinner, numero 1 del mondo, non ha mancato di sostenere i suoi compagni, contribuendo a creare l’atmosfera ideale per un successo che riaccende le speranzene di riconquistare la storica “insalatiera“. Il primo a scendere in campo è stato Matteo Berrettini, che ha lottato per due ore e ventidue minuti contro Botic Van de Zandschulp, vincendo in rimonta.