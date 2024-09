Chi è Luca Calvani | età altezza peso ex moglie figli fidanzato coming out

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024), concorrente del del Grande Fratello 2024, è un personaggio televisivo noto soprattutto dai telespettatori di Real Time, dove è stato uno dei volti della trasmissione di successo “Cortesie per gli ospiti”. In realtà, la sua carriera è iniziata molto prima, perché ha lavorato nel mondo del cinema, e in quello della moda. Si è diplomato come perito tessile presso l’istituto Buzzi di Prato e subito dopo ha deciso di partire per gli Stati Uniti, precisamente a New York, dove vive per diversi anni. A New Yorkha lavorato in un’azienda tessile e ha studiato recitazione nel prestigioso Actor’s Studio. Rientrato in Italia, ha deciso di proseguire gli studi l’Accademia di Recitazione Silvio d’Amico, cosa che poi gli permette di lavorare ad alcuni fotoromanzi, ma anche a diversi spettacoli teatrali.