Chi è Javier Martinez del Grande Fratello | età altezza peso fidanzata figli

(Di lunedì 16 settembre 2024)è uno dei concorrenti dell’edizione2024. È noto al pubblico televisivo italiano per le sue partecipazioni a Temptation Island, in qualità di tentatore, e a Uomini e Donne, dove è stato il corteggiatore di Sara Tozzi, ma in realtà è un giocatore di pallavolo e attualmente milita nella Avimecc ModicaItalia. A settembre 2019 partecipa a Temptation Island e diventa il tentatore di Ilaria Teolis, giovane che ha partecipato al reality delle tentazioni insieme al fidanzato, poi diventato ex, Massimo. In quella occasione arrivò più di una segnalazione sul bel tentatore, nella quali diverse persone spifferavano che in realtà il suo cuore non era libero, cosa che poi si ripetè durante la sua esperienza a Uomini e Donne.