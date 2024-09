Bianca Balti operata d’urgenza per un cancro alle ovaie al terzo stadio | Mi aspetta un lungo viaggio ma so che lo batterò

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Negli scorsi giorni la modellaaveva raccontato di essere stata ricoverata domenica scorsa a causa di forti dolori addominali, che si sono poi rivelati essere un tumoreovvie allo3C. Proprio per questo motivo è stata sottoposta ad un intervento, il cui esito è stato fortunatamente positivo, sebbene ora dovrà affrontare unpercorso prima di potersi dichiarare guarita. A raccontare questi giorni difficili è stata la stessa, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram: Domenica scorsa, mi sono registrato al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era unallo3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza (guarda queste foto per le prove, lol).