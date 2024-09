Bce Patuelli Abi | su tagli tassi ha fatto il massimo possibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (askanews) – Finora sulle riduzioni deidi interesse la Banca centrale europea ha“il”, tenuto conto del quadro decisionale con cui deve operare. In ogni caso “io non faccio mai né il tifo, né la critica” delle scelte di Francoforte, “perché le banche centrali sono come la Cassazione: hanno una decisione che è inappellabile”. Lo ha affermato il presidente dell’Abi, Antoniointervistato dal Gr1 di Radio Rai, rispondendo ad una domanda sulle critiche mosse all’istituzione monetaria da vari esponenti della politica, tra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Io non prendo mai posizione a favore o contro le decisioni, sia della Banca centrale europea, e ovviamente della Banca d’Italia, sia degli organi giudiziari. Nel senso che io non dico ‘habene quel tribunale’ o ‘male hala Corte d’Appello’.