Azione | Costa ' posizioni antitetiche a progetto originario a Calenda auguro il meglio'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Sono stato il primo deputato ad aderire ad, ed ho vissuto ogni istante con la responsabilità e la consapevolezza di aver coinvolto tante persone in un percorso 'terzo' e liberale. Ho subito con sofferenza la frantumdel Terzo Polo e le scelte conseguenti che hanno intaccato la terzieta' di. Uno spostamento progressivo dalcon un pullulare di alleanze a senso unico e' per me del tutto innaturale. Non ho condiviso questo percorso e, pur rispettandolo, non posso seguirlo". Così in una lunga nota il deputato Enricospiega le ragioni del suo addio adper approdare in Forza Italia.