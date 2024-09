Andiamo a comandare E’ Inzaghi-style Schiantata la Salernitana primato solitario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’aria fresca e leggera di queste ore non è dovuta al cambiamento stagionale con l’autunno ormai alle porte. E’ bensì questione di alta quota di un Pisa primo, da solo, al comando della Serie B. Unche racconta un cammino perfetto, ulteriormente impreziosito dal successo netto e inequivocabile di Salerno con buona pace – e lo diciamo col necessario sorriso – di chi ‘i pisani non li digerisce’. Tre punti messi in cassaforte in perfetto: idee chiare, pochi fronzoli, possesso palla lasciato agli altri a fronte di verticalizzazioni vincenti. E la festa è ulteriormente impreziosita da un altroche a queste latitudini mancava da un pezzo e che racconta molto del presente e in qualche misura anche del recente passato: Nicholas Bonfanti è attualmente il capocannoniere (con quattro gol all’attivo) della categoria.