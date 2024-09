Via libera agli strike ucraini in Russia? Il dibattito in Occidente letto dal gen Jean

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 15 settembre 2024) Venerdì, il presidente americano Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno discusso il tema dell’autorizzazione all’Ucraina per colpire in profondità le basi militari russe con i sistemi Storm Shadow (e con gli equivalenti Scalp), consegnati dal Regno Unito (e dalla Francia) a Kyiv. Hanno una gittata utile di 250 chilometri: potrebbero colpire dalle attuali posizioni circa 250 obiettivi sensibili russi (di cui 17 basi aeree). Ma il loro uso è stato proibito dStati Uniti, timorosi di un’estensione del conflitto. Lo hanno potuto impedire, dato che montano dispositivi di movimento e selezione obiettivi americani. Gli Stati Uniti hanno vietato anche l’uso sul territorio russo dei loro missili Atacms con gittata di 300 chilometri, che potrebbero fornire in rilevante quantità. Ne hanno dati a Kyiv solo taluni in versione ridotta, con gittata di 160 chilometri.