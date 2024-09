Verissimo Eleonora Giorgi | Sto lottando con tutte le forze contro il tumore andrà tutto bene ma se così non fosse saluto il mio pubblico

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 15 settembre 2024), ospite di Silvia Toffanin a, ha aggiornato ilsulle sue condizioni di salute. Lo scorso 24 novembre a Pomeriggio Cinque l’attrice ha rivelato di soffrire di unal pancreas. A distanza di mesi dalla diagnosi,ha spiegato: Che gioia essere riuscita a essere qui, per come vanno le cose. Anche truccarmi, non mi truccavo dal 12 luglio, giorno del matrimonio di Paolo. Noi abbiamo una storia che è iniziata dieci mesi e mezzo fa, abbiamo una prima parte di super chemio per cui hanno lavorato da Dio ed hanno permesso di rimuovere ilprincipale. Eravamo molto sereni e fiduciosi, invece lui è talmente potente e diabolico, è il pancreasE’ un tipo diche in qualche modo crea una guaina che respinge la chemio. Sono venute delle sorpresine in giro,intorno. Abbiamo passato tre mesi ad abbatterle. Ha funzionato parzialmente.