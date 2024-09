Una quercia nel giardino della Pertusati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Unaarmenia da ieri si trova nelrsa. È stata messa a dimora al terminericorrenzaSanta Croce in sostituzione di un cedro del Libano ammalorato. "Abbiamo scelto un’essenza simboloresistenza,forza e di tutti coloro che non rinunciano ai loro valori – ha spiegato il direttore generale di Asp Maurizio Niutta –. La pianta, donata da un cittadino, ricorda ildei giusti inaugurato a Gyuri nella parte nord-occidentale dell’Armenia, in memoria delle tante vittime cristiane. Da un’essenza proveniente da un Paese che cerca la pace, a un’altra simbolonostra forza".