Un missile ipersonico degli Houti riesce ad atterrare nel centro di Israele È allarme

(Di domenica 15 settembre 2024) Un, lanciato dai ribelli Houthi yemeniti, sostenuti dall’Iran, ha colpito ildi, provocando l’attivazione delle sirene d’nell’area dell’aeroporto internazionale Ben Gurion. L’attacco, avvenuto questa mattina, non ha causato vittime né danni rilevanti, ma ha generato momenti di paura con le persone che correvano verso i rifugi, come testimoniato da video trasmessi dai media locali. Il generale Yahya Saree, portavoce militareHouthi, ha dichiarato in un intervento televisivo che ilha colpito un obiettivo militare non specificato nei pressi di Tel Aviv, causando panico e affermando che questo è solo l’inizio di ulteriori operazioni “rilevanti” contro. Saree ha confermato che l’attacco fa parte di una serie di azioni mirate a destabilizzare il Paese, in vista dell’anniversario dell’attacco del 7 ottobre.