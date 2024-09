Ultima stazione Monza | la paura corre ancora lungo i binari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024)– “Inormai c’è da aver, soprattutto la sera. Una signora mi ha chiesto di starle vicino mentre aspettava che arrivasse il marito”. Un racconto che dà tutta la dimensione della serietà della situazione, quello pronunciato dal consigliere di Noi con Dario Allevi, Stefano Galbiati, allo scorso Consiglio comunale, quando ha chiesto che si intervenga quanto prima per migliorare la sicurezza in. “Mi trovavo lì mercoledì sera, intorno alle 21.10, per prendere mia figlia che ritornava da lavoro - chiarisce -, quando questa signora mi ha fermato davvero agitata, dicendomi di averea rimanere sola. Stava aspettando che il marito ritornasse dal Lecchese. Le sono stato vicino per rasserenarla, fino a quando il treno non è arrivato”. “Il punto - prosegue - è che a quell’ora non c’era nessuno, neanche una pattuglia.