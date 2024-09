Traffico Roma del 15-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione file sulla via Pontina tra Mostacciano e Tor de’ Cenci perintenso verso Latina rallentamenti per incidente in zona Prati in via Andrea Doria alla chiesa di via Ruggero di Lauria ricordiamo la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali sull’intero tratto per oggi sono deviate le linee bus 51 75 85 87 e 118 lavori con chiusura al transito di piazza Risorgimento tra Viale Bastioni di Michelangelo e via del Mascherino attenzione quindi alla segnaletica sul per il trasporto pubblico chiuse sulla linea a della metropolitana per lavori di ristrutturazione le stazioni di Furio Camillo e Spagna i treni vitran siano senza fermare ad Ostia skate GamesFino al 23 di settembre chiusa via dell’Idroscalo tra via Casana e via della Martinica la chiusura è necessaria per consentire gli allestimenti li infine lo smontaggio delle strutture per ...