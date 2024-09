Susanna e la figlia scomparse la tragica conferma delle autorità | i corpi trovati nel Piave

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) Nella mattinata di domenica 15 settembre 2024, la comunità di Miane, in provincia di Treviso, è stata scossa da unanotizia: idiRecchia, 45 anni, e della suadi tre anni sono stati rinvenuti in un isolotto del fiume, a valle del ponte di Vidor. La scomparsa della madre e della bambina, avvenuta venerdì sera, aveva suscitato grande preoccupazione e attivato un’imponente operazione di ricerca. >> “Gioele, Giole, Gioele”. Muore a nove anni schiacciato dalla porta da calcio. Inutili i soccorsi Le ricerche erano iniziate dopo che il compagno diaveva lanciato l’allerta, non trovando né la donna né laal suo arrivo per prendere la bimba. Sul tavolo della cucina, gli investigatori hanno trovato una lettera di cinque pagine in cuiesprimeva la sua volontà di porre fine alla propria vita.