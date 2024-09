Supergirl | Woman of Tomorrow Matthias Schoenaerts sia in trattativa per interpretare il villain principale?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 15 settembre 2024)ofsia inperil? Sappiamo che la star di House of the Dragon Milly Alcock interpreterà la Ragazza d’Acciaio inof, e con la produzione che dovrebbe iniziare nei prossimi mesi (si vocifera una data di gennaio per le riprese), i DC Studios inizieranno presto il casting per i ruoli di supporto del film. Secondo MTTSH, l’attore di The Old Guardè in trattative peril cattivo Krem delle Colline Gialle. Nella serie a fumetti di Tom King, Krem è uno spietato Kingsasgent responsabile di aver ucciso il padre di Ruthye Marye Knoll e di aver scatenato l’ira di Kara Zor-El piantando una freccia in Krypto.ofsarà il prossimo film del DCU a uscire nelle sale dopo Superman. La Warner Bros.