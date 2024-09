Spithill e le prospettive di Luna Rossa | C’è tanto equilibrio Ineos? Sono forti ma livello simile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)ha sconfitto American Magic nelle due regate disputate oggi pomeriggio nelle acque di Barcellona e si è così portata sul 4-0 nella semifinale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha dominato gara-3 dopo un’eccellente partenza, mentre in gara-4 ha subito un recupero importante e ha dovuto sudare fin sul traguardo per avere la meglio. James, timoniere diinsieme a Francesco Bruni, ha spiegato ai microfoni di OA Sport qual è la ragione per cui American Magic si è avvicinata cosìnell’ultimo lato di poppa durante la seconda regata odierna, costringendo Team Prada Pirelli a un’ultima strambata al cardiopalma per chiudere con solo due secondi di vantaggio: “Le prestazioni delle due barchemolto simili.