Saipem si aggiudica contratto offshore in Qatar per 4 miliardi

(Di domenica 15 settembre 2024)si èta unEpcdaEnergy Lng per i pacchetti combinati Comp3a & Comp3b del progetto 'North Field production sustainabilitycompression program', finalizzato a sostenere la produzione del giacimentodi gas naturale North Field, situato al largo della costa nord-orientale del. Lo rende noto la società spiegando che il valore delè di circa 4di dollari. Le attività dicomprendono l'ingegneria, l'approvvigionamento, la fabbricazione e l'installazione di 6 piattaforme, di circa 100 km di condotte sottomarine rigide in lega anticorrosione con diametro di 24 e 28 pollici, di 100 km di cavi compositi sottomarini, di 150 km di cavi in fibra ottica e di diverse altre strutture sottomarine.