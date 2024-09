Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024) Era successo di nuovo. Seduto sulla mia consunta poltrona rossa, mi tolgo la pashmina grigia che ormai accompagna sempre le mie giornate, lasciando che l’aria fresca, proveniente dalla finestra aperta, mi accarezzi il viso. Il mio ufficio, piccolo e soffocante, sembra improvvisamente più respirabile. Sono un chimico-fisico, impegnato nel reparto di ricerca e sviluppo di una grande multinazionale. Il mio lavoro è tutto per me, una vocazione. Mi considero una persona dedita e responsabile, legata profondamente all’azienda per cui lavoro. Accolgo le critiche, se costruttive, o almeno mi illudo di farlo. Ma c’è un limite. Quelle tre donne lo oltrepassano regolarmente, ogni volta. Durante le riunioni plenarie, non perdono occasione di umiliarmi davanti ai colleghi. Anche oggi, di fronte a ospiti stranieri e a clienti di rilievo.