Perché la fiction Sempre al tuo fianco ha suscitato polemiche di fuoco tra la Rai e Stromboli

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 15 settembre 2024) La nuova serieal tuo, co-prodotta da Raie 11 Marzo Film va in onda il 15 settembre 2024 su Rai 1, dopo diversi rinvii, ma la messa in onda, già annunciata mesi fa, sta suscitando pesantil’isola di, dove è stata girata la, sarebbe stata danneggiata da un incendio scoppiato durante le riprese, a maggio 2022. L’incendio in questione, non autorizzato e appiccato per esigenze di copione, oltre a danneggiare la montagna e più di 200 ettari di macchia mediterranea, ha causato anche un alluvione, mesi dopo. A far arrabbiare la comunità è stata la decisione, da parte della Rai, di mandare in onda la, nonostante il loro dissenso.