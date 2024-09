Open Arms Travaglio a La7 | Meloni contro giudici? Gravissimo E su Toti | Mai visto un innocente che chiede 2 anni di reclusione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) “Processoa Salvini? Mi metto nei pdeiche devono decidere e che si trovanol’intero governo, il presidente del Consiglio e in batteria tutti i ministri. Quella diè un’entrata gravissima a gamba tesa, non inedita purtroppo, perché ci siamo abituati dai tempi di Berlusconi. Ma questo non toglie la sua gravità e dimostra che il berlusconismo sopravvive a Berlusconi. Questi sono dei berluscloni“. Così a In altre parole (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, commenta l’intervento social di Giorgianel processo, per il quale il leader della Lega è imputato per sequestro di persona a danno di 147 migranti, trattenuti illegittimamente a bordo della navedal 14 al 20 agosto 2019, e rifiuto di atti d’ufficio.