Lavoro la strage infinita La madre di Luana D’Orazio | ‘E’ peggio della mafia

(Di domenica 15 settembre 2024) Prato, 15 settembre 2024 – “Le morti sulsono più di quelle. Possibile che nessuno se ne renda conto? La morte di mia figlia deve pur significare qualcosa. Non mi fermo: la mia battaglia per introdurre il reato di omicidio sulva avanti”. Emma Marrazzo torna a parlare di sicurezza sui loghi di. E’ determinata a portare avanti la battaglia nel nomefiglia,, l’operaia di 22 anni stritolata dall’orditoio cui lavorava il 3 maggio 2021 nella ditta a Montemurlo (Prato). Signora Emma, come sta? “Se lo può immaginare. E’ sempre”. E suo nipote, il bimbo di, come sta? “Mi fa sempre domande sulla mamma. Gioca, all’improvviso di ferma e mi dice che si annoia. Non è vero, pensa alla mamma. Aspetta ancora di vederla entrare dalla porta. Il 2025 sarà un anno bello ma allo stesso tempo triste: passerà la prima comunione.