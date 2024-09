I segni delle stimmate come un messaggio Francesco insegna il valore della sofferenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Arezzo, 14 settembre 2024 – La ricorrenza degli ottocento anni dall’imprimiturasul corpo did’Assisi ha, se non altro, il merito di far riflettere su questa straordinaria figura di uomo. È sul suo percorso di vita che, dal punto di vista laico, va ricercato il senso di un segno del cui significato religioso e teologico lasciamo ad altri la parola. Quasi per un riflesso condizionato, quando si pensa aviene in mente il ciclo giottesco degli affreschi che narrano visivamente gli eventi essenzialisua vita. Oltre agli affreschi, andiamo con la mente all’imponente complesso basilicalechiese sovrapposte e del convento assisano che s’affaccia sulla serena valle umbra con l’altrettanto maestosa basilica di Santa Maria degli Angeli.