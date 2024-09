Houthi Israele aspetti attacchi in vista 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) In un intervento televisivo, il portavoce militare degli, Yahya Saree, ha minacciato gli israeliani affermando che possono aspettarsi altrie "operazioni rilevanti" nel periodo che precede l'anniversario dell'attacco del 7. Saree ha affermato che un missile ipersonico è stato lanciato contro un obiettivo militare non specificato nell'area di Tel Aviv, causando "paura e panico" in, e "costringendo più di due milioni di sionisti a correre nei rifugi per la prima volta nella storia del nemico (per mano dello Yemen, ndr)".