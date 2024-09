Gratta e Vinci questo tagliando è ancora vincente | 50mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 15 settembre 2024): ecco il colpo grosso da 50. E no, non parliamo di nuovo de Il Miliardario Colpo grosso che aiuta la vita. E no, non parliamo de Il Miliardario che, di solito, è quel biglietto che permette di vincere un bel po’ di soldini. Quindi state attenti, perché inperiodo è proprio– così come ve ne abbiamo parlato anche ieri – che permette agli italiani di cambiare, in tutto e per tutto, la propria vita. Il Miliardario, ma non parliamo di lui (AnsaFoto) – Ilveggente.itQualche ora fa, infatti, vi abbiamo portato alla luce una triplata clamorosa con una serie di biglietti che hanno, nella loro nomenclatura, i numeri. In primis Numeri Fortunati, dal valore commerciale di 3che in due occasioni ha regalato lata massima.