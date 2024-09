Giallorossi serve carattere a casa della big

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) L’unica certezza è che la Recanatese, per uscire con qualcosa di concreto in mano da San Benedetto, dovrà fare una grande prestazione. In questo tour de force iniziale isono attesi oggi dalle "forche caudine" del Riviera delle Palme, di fronte a non meno di 5mila spettatori e soprattutto alla squadra di Palladini, predestinata almeno a lottare sino al termine per la vittoria del campionato. Ecco perché la tenuta mentale e caratteriale sarà davvero decisiva, al di là dei discorsi tecnici, proprio per il fatto che in simili contesti la spada è molto più rilevante rispetto al fioretto. Sintetizzando al massimo e tenendo sempre in considerazione i troppi episodi negativi dell’esordio contro la Fermana, occorrerà che Ferrante e compagni mettano in pratica una gara molto diversa e soprattutto senza lasciarsi condizionare da eventuali episodi negativi, sempre in agguato.