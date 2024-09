Germania | Berlino ' nuovi controlli frontiere saranno ' mirati' per evitare code'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 set. (Adnkronos/Dpa) - Ialletedeschea "combattere la criminalità transfrontaliera e limitare ulteriormente l'immigrazione irregolare" econdotti 'a campione'. Lo ha dichiarato il ministero dell'Interno tedesco, alla vigilia, domani, dell'entrata in vigore delle nuove misure adottate daper limitare l'immigrazione irregolare. Gli Stati confinanti hanno espresso preoccupazione per il fatto che ialleporteranno a, ostacolando il regolare traffico transfrontaliero. La polizia effettuerà ia campione "in modo flessibile e secondo le attuali esigenze di sicurezza", ha affermato il ministero dell'Interno. L'entità, la durata e le sedi specifiche deidipenderebbero da questi fattori.