Galloway non fa sconti alla Unahotels I biancorossi si arrendono al Trapani

(Di domenica 15 settembre 2024) REGGIO EMILIA 7488REGGIO EMILIA: Winston 21 (6/8, 1/3), Barford 13 (4/10, 1/4), Vitali 8 (2/3 da 3), Chillo, Faye 8 (4/6); Gallo (0/1 da 3), Gombauld 14 (4/9), Smith 8 (1/4, 2/2), Grant (0/2, 0/1). Ne: Cheatham, Fainke. All.: PriftisSHARKS: Robinson 18 (5/7, 1/5),16 (1/4, 4/10), Petrucelli 14 (1/2, 3/4), Alibegovic 12 (3/5, 2/5), Horton 14 (7/14); Rossato 6 (2/4 da 3), Yeboah 3 (0/1, 1/2), Gentile 2 (1/1, 0/1), Pullazi 3 (1/1 da 3). Ne: Notae, Pleiss, Mollura. All.: Repesa Arbitri: Bartoli, Wassermann, Almerigogna. (21-27; 41-40; 60-66) Arriva un’altra sconfitta per la Pcanestro Reggiana, in una preseason che sembra ‘stregata’ e che adesso conta un solo successo e ben quattro battute d’arresto.