FOTO | Prosegue il tour di JBL è apparso anche in MLW

(Di domenica 15 settembre 2024) JBL in queste ultime settimane è sta girovagando per varie federazioni del circuito indipendente oltre che in TNA. Durante questo suolo abbiamo visto in GCW, in OVW, in AAA. Nella serata di venerdì èa TNA Victory Road aiutando Nic Nemeth nella sua difesa titolata contro Moose. Ieri è stata la volta della MLW. JBL in MLW JBL èieri sera in MLW palesandosi nel corso dell’evento Fightland. L’Hall Of Famer è intervenuto nel corso del tag team match tra i The Andersons (CW Anderson e Brock Anderson) e i Bomaye Fight Club (Alex Kane e Mr. Thomas). JBL ha rifilato un delle sue Clothesline From Hell a Mr. Thomas e poi ha sussurrato qualcosa all’orecchio di Brock Anderson. Quest’ultimo poi ha subito approfittato della situazione schienando l’avversario. Qui sotto le immagini. ITS JBL!!! @MLW #MLW #MLWFightland @JCLayfield pic.twitter.