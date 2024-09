Coppa Davis 2024 | no Alcaraz no problem La Spagna batte l’Australia al doppio decisivo ed è prima nel girone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) La, anche senza la presenza di Carlos(che non si è presentato in campo in questa giornata finale anticipata a Valencia), riesce a portare a casa il primo posto nel. Battutaper 2-1, e a questo punto c’è una certezza: quella che lega gli iberici al fatto che da vincenti del gruppo B non incroceranno la corrispettiva del gruppo A, quello dell’Italia. Pablo Carreno Busta b. Jordan Thompson 2-6 6-2 7-6(3) Oggi è numero 207 del mondo, ma dimenticate i numeri quando si parla di Carreno Busta, che sta riemergendo da un difficilissimo periodo fatto di infortuni. La prova arriva a Valencia: nel cambio di formazione dovuto al fatto che Carlos, assicurata la qualificazione della, non si danna l’anima, il trentatreenne di Gijon fa suo in rimonta un match che poteva essere complicatissimo con Jordan Thompson.