Calcio | Hellas Verona contro la Lazio per continuare il magic moment

(Di domenica 15 settembre 2024) Un inizio di campionato estremamente positivo per l’di Paolo Zanetti che nell’estate che va via via per archiviarsi ha cambiato pelle su larga scala. A partire, ovviamente, dalla panchina: Marco Baroni, artefice del piccolo (grande) miracolo dei gialloblù, si è congedato dalla società veneta lasciando la panchina all’attuale mister. La partita di lunedì metterà di fronte agli scaligeri proprio l’ex tecnico, adesso comodamente adagiato sulla seduta biancoceleste della. Un incertamente interessante che racconterà molto, in effetti, sul campionato di Serie A della compagine che vive all’ombra del balcone di Romeo e Giulietta.