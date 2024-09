Cagliari-Napoli Conte insegue una missione che ricorda Troisi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024) Le ultime su, Antonioriparte dalla Sardegna nel posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A. Ilè atteso alla prova del nove contro ilall’Unipol Domus, cercando di spezzare una serie negativa che dura da oltre un anno e mezzo: gli azzurri non riescono a vincere tre partite consecutive in campionato dal periodo tra l’8 gennaio e il 25 febbraio 2023. Dopo i successi contro Bologna e Parma, Antoniopunta a centrare il primo successo esterno della stagione e, soprattutto, a ridare continuità a una squadra che sembra aver ritrovato fiducia. Unche cambia volto Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, rispetto alla partita contro il Parma,avrà a disposizione nuove opzioni a centrocampo, un reparto che fino a poche settimane fa sembrava essere in emergenza.