Cacciatori in rivolta col governo | la destra corre ai ripari e accelera sulla legge spara-tutto Intanto inizia la stagione tra calendari venatori bocciati e rischio Peste suina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) “Prendi i voti e scappa”. Nella terza domenica di settembre si apre ufficialmente laa. Eppure tra ie i loro partiti di riferimento al– Lega e Fratelli d’Italia – non c’è mai stata tanta tensione come quest’anno. La ragione è che le richieste delle doppiette – trasformate dalla politica in promesse elettorali – non si sono ancora realizzate, nonostante ilamico. E isi sentono traditi. Passi il primo anno di Meloni alla guida dell’esecutivo – è il ragionamento – ma ora siamo alla seconda. E, se pur a livello di propaganda e di attività parlamentare qualcosa si è mosso, nei fatti “il libro dei sogni” deiè ancoracarta. Ed ecco che tanto sui social quanto ai tavoli dei bar i commenti, da qualche settimana a questa parte, sono tutti riassumibili così: “Basta, questi voltafaccia non li votiamo più“.