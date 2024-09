Agatha Christie | La Signora del Delitto con un pizzico di Indiana Jones

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) «Un archeologo è un marito ideale. Più invecchi e più si interessa a te.». Scherzava,, ma neanche troppo. Tutti conosciamo la scrittrice britannica attraverso i suoi gialli; considerata una delle autrici più prolifiche ed influenti del XX secolo, ha dato vita a due dei personaggi più iconici della letteratura, il detective belga Hercule Poirot e la curiosa e intuitiva Miss Marple. I suoi romanzi sono stati tradotti in tutto il mondo, e molti di questi sono stati adattati per il cinema. Diversi registi, l’ultimo dei quali Kenneth Branagh, hanno portato sul grande schermo Assassinio sull’Orient Express. Lo stesso vale per titoli come Dieci Piccoli Indiani o Assassinio allo specchio, di cui ricordiamo la suggestiva trasposizione con una maestosa Liz Taylor e Angela Lansbury nei panni dell’anziana investigatrice improvvisata.