Tragedia alla Cima Cigola | così è morto l’architetto milanese Ermanno Molin Pradel

(Di sabato 14 settembre 2024) Si è conclusa nel più tragico dei modi l’escursione del cinquantasettenne, nato il 26 dicembre 1966 a San Donato, architetto residente a Milano caduto nel primo pomeriggio di sabato 14 settembre dcresta della, a quota 2.600 metri, nel comune di Piateda, in provincia di Sondrio. L’escursionista si trovava in zona con i familiari, che hanno chiamato i soccorsi, quando in fase di discesa è scivolato, tradito dal ghiaccio. La centrale del Servizio regionale del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico ha mandato sul posto l’elisoccorso del 118 da Sondrio e le squadre territoriali del Cnsas. Sei i tecnici della Stazione di Sondrio (VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna) impegnati. L’intervento è finito nel tardo pomeriggio con il rientro delle squadre.